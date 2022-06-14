16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-27 Haziran'da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-27 Haziran'da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Onur Zayim yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleci: Emir Yaşar (Beşiktaş), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu) Defans: Dennis Çelik (Wolfsburg), Kadir Subaşı, Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray), Efe Can Mete (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Eren Özkul (Brondby), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor) Orta saha: İsak Vural (Fenerbahçe), Efe Akman, Berat Yılmaz, Berk Kızıldemir, Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray), Veis Yıldız (Bayern Münih), Mustafa Bilge Diyadin (Gençlerbirliği), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya (Demir Grup Sivasspor), Ege Arslan (Altınordu), Furkan Melikşah Özcan (Trabzonspor) Forvet: Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş) Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 AA / Ercan Çakar - Spor Gürcistan Futbol Spor Haberler

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