16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin İkinci Zaferi

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İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, Bulgaristan'ı 62-42'lik skorla mağlup ederek 2. maçında da galip geldi. Milliler, yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan milli takım, dörtlü turnuvanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 62-42 yendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ikinci müsabakada Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Genç milliler, sahadan 62-42 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekipte Ayşe Melek Demirer 9 sayı, 19 ribaund, Liva Aksoy ise 7 sayı, 6 asist ile oynadı.

Türkiye, turnuvadaki üçüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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