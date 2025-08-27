16 Yaş Altı Kız Milliler Yarı Finale Yükseldi

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Slovakya'yı 89-47'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya; Azra Tura, Esma Tanrıverdi, Nehir Odabaşı, Liva Aksoy ve Ayşe Melek Demirer beşiyle başladı. Milliler, ilk periyodu 15-11 önde tamamlarken, devreye de 42-20'lik skorla üstün girdi. Farkı açan milliler, üçüncü periyodu 72-26'lık skorla geçti. Son periyotta oyun üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, parkeden 89-47'lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Milliler yarı finalde Litvanya - Portekiz maçının galibi ile 28 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.