16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi
16 Yaş Altı Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'deki kampı başarıyla tamamladı. Başantrenör Hüseyin Doğan, takım kimliği ve uyum açısından verimli geçen kampın ardından İstanbul ve İspanya'da hazırlık maçları yapacaklarını belirtti.
16 Yaş Altı Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında organize edilen Çanakkale kampını tamamladı.
Ay-yıldızlı takım, Romanya'da 14-22 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başantrenör Hüseyin Doğan yönetiminde, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Doğan, AA muhabirine, 13 Temmuz'da başladıkları kampı bugün itibarıyla tamamladıklarını söyledi.
Çanakkale kampını hem fiziksel hem de zihinsel bir adaptasyon kampı olarak planladıklarını aktaran Doğan, "Beklentilerimizin de üstünde bir kamp geçirdik. Takım kimliği oluşturma anlamında, oyuncuların birbirine uyumu anlamında çok güzel bir kamp oldu. Bundan sonra kampımızın İstanbul ayağına gidiyoruz." dedi.
Burada Slovenya ile iki hazırlık maçı yapacaklarını anlatan Doğan, "Daha sonra İspanya ile iki hazırlık maçı yapmak için İspanya'ya uçacağız ve en son İstanbul'da yine bir turnuva oynayacağız. 14 Ağustos'ta da Romanya'da Avrupa Şampiyonası başlayacak. O ana kadar en iyi şekilde hazırlanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.