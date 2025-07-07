16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı
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Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyona 15 ülke milli takımının katılımıyla 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye, Sırbistan, Macaristan ve İspanya ile A Grubu'nda yer alıyor ve ilk 8'e kalması durumunda Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde başladı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 13 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda 15 ülke milli takımı mücadele edecek. Türkiye ise, Sırbistan, Macaristan ve İspanya ile A Grubu'nda yer alıyor.

Milli Takım, şampiyonada ilk 8'de kalması halinde, önümüzdeki yıl düzenlenecek 16 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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