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TFF, son noktayı koydu! 16. hafta maçları 10 Ocak'ta oynanacak

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını duyurdu. Öte yandan, bu hafta oynanmayan 16. hafta maçlarının ise 10 Ocak'ta oynanacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısında konuştu.

16. HAFTA MAÇLARI 10 OCAK'TA

Ertelenen Liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını ifade eden başkan bu hafta oynanmayan maçların ise 10 Ocak 2024'te oynanacağını söyledi.

DERBİLERİN TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak'a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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