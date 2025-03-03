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16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Kayseri'de Gerçekleşti

16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Kayseri'de Gerçekleşti
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Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı, yerli ve yabancı dağcıların katılımıyla Kayseri'de başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, dağcılık sporunun gelişimine katkı sağlarken katılımcılara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından, 2025 yılı faaliyet programında yer alan 16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri'de gerçekleştirilen uluslararası etkinlik hem yerli hem de yabancı dağcıları bir araya getirdi. Kayseri Dağcılık İlTemsilcisi İsmail Yılmaz'ın faaliyet sorumlusu olduğu etkinlik Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organizasyonunda yapıldı. Bu konuda federasyondan yapılan açıklamada, "16, Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı, Türkiye'nin en önemli dağcılık etkinliklerinden biridir. Bu tırmanış hem yerli hem de yabancı dağcılar için eşsiz bir deneyim sunarken, aynı zamanda dağcılık sporunun gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamaktadır. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, bu etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm katılımcılarımıza, antrenörlerimize, federasyon temsilcimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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