16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Kayseri'de Gerçekleşti

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından, 2025 yılı faaliyet programında yer alan 16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri'de gerçekleştirilen uluslararası etkinlik hem yerli hem de yabancı dağcıları bir araya getirdi. Kayseri Dağcılık İlTemsilcisi İsmail Yılmaz'ın faaliyet sorumlusu olduğu etkinlik Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organizasyonunda yapıldı. Bu konuda federasyondan yapılan açıklamada, "16, Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı, Türkiye'nin en önemli dağcılık etkinliklerinden biridir. Bu tırmanış hem yerli hem de yabancı dağcılar için eşsiz bir deneyim sunarken, aynı zamanda dağcılık sporunun gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamaktadır. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, bu etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm katılımcılarımıza, antrenörlerimize, federasyon temsilcimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ