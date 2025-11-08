16'da 16 yapmışlardı! Bayern Münih bu sezon ilk kez takıldı

Bundesliga'nın 10. hafta maçında Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Union Berlin'in gollerini 27 ve 82. dakikada yıldız oyuncu Danilho Doekhi kaydetti. Bayern Münih'in golleri ise 38. dakikada Luis Diaz ve 90+3. dakikada Harry Kane ile geldi.

16 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte, bu sezon oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanan Bayern Münih, ilk kez sahadan galibiyetle ayrılamadı. Bavyera ekibi, 25 puana yükseldi. Union Berlin ise puanıını 12 yaptı. Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Union Berlin, zorlu St.Pauli deplasmanına gidecek.