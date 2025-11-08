Haberler

16'da 16 yapmışlardı! Bayern Münih bu sezon ilk kez takıldı

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 resmi maçı da kazanan Bayern Münih, ligde karşılaştığı Union Berlin ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bavyera ekibi, bu sezon ilk kez bir maçı kazanamadı.

  • Bayern Münih, Union Berlin ile oynanan Bundesliga maçını 2-2 berabere tamamladı.
  • Bayern Münih bu sezon oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanma serisini sonlandırdı.
  • Bayern Münih ligde 25 puana yükseldi, Union Berlin ise 12 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 10. hafta maçında Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Union Berlin'in gollerini 27 ve 82. dakikada yıldız oyuncu Danilho Doekhi kaydetti. Bayern Münih'in golleri ise 38. dakikada Luis Diaz ve 90+3. dakikada Harry Kane ile geldi.

16 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte, bu sezon oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanan Bayern Münih, ilk kez sahadan galibiyetle ayrılamadı. Bavyera ekibi, 25 puana yükseldi. Union Berlin ise puanıını 12 yaptı. Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Union Berlin, zorlu St.Pauli deplasmanına gidecek.

