152 Hakem Bahis Oynadığı Gerekçesiyle PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde görevli 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu. Sevk edilen hakemler arasında üst klasman, klasman ve yardımcı hakemler yer alıyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.
Aktif şekilde bahis oynadığı söylenen hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem.
