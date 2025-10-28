Haberler

152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edilirken, aralarında ünlü isimler de yer aldı. Üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük'ün Süper Lig'den yönettiği son 5 maçın ikisinin Galatasaray ve Trabzonspor mücadeleleri olması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yaptığı açıklamada, 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152'sinin aktif bahis oynadığını ifade etti. TFF Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakemler açıklandı.

BAHİS SKANDALINDA 152 HAKEM PFDK'DA

TFF resmi internet sitesinden paylaşılan raporda futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. 152 hakem arasında 7 ismin üst klasman olduğu belirtilirken, ünlü hakemler de listede yer aldı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ SON 5 MAÇ BOMBA

O isimlerden en çarpıcı olanı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç dikkat çekti.

152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

İşte Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç:

  • Kocaelispor-Samsunspor
  • Başakşehir-Eyüpspor
  • Rizespor-Gençlerbirliği
  • Alanyaspor-Galatasaray
  • Trabzonspor-Eyüpspor

152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992'de Adana'da doğdu. Zorbay Küçük eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Adana Erkek Lisesi'nde okuyan Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Hakemliğe 2010 yılında başladı. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başladı.

30 yaşındaki Zorbay Küçük 2021 yılında FIFA kokartı aldı. Ancak Zorbay Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA'nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar hakem Zorbay Küçük'e saldırmıştı.

