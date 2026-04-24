Haberler

15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kars'ta başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılıyor.

Kadın sporcuların da mindere çıkacağı şampiyonada sporcular, serbest ve grekoromen sıklette mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Emrah Güney, gazetecilere, organizasyonun 30 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Burada şampiyon olan sporcuların milli takıma gideceğini ve daha sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacağını ifade eden Güney, "2032 Olimpiyatları'nın ilk fitilini Kars'tan ateşlemiş bulunmaktayız. Bu sporcular bizim için çok kıymetli. Vali, milletvekili ve federasyon başkanının destekleriyle Kars şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yatılı sporcu eğitim merkezinin de yapılmasına karar verildi, güreş Kars için yeniden doğuyor. 2 gün sonra 500 kadın sporcunun katılacağı müsabaka olacak." dedi.

Güreş milli takım antrenörü İlker Aydın da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "En iyi sporcularımızı burada belirleyip Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyoruz. 10 sıkletimiz var, bu alanlarda sporcularımızla şampiyonaya katılacağız." diye konuştu.

Ordu'dan gelen Berat Göl de heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Şampiyon olmak için geldim. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için geldim. Hedefim ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı

Şehit çocuğunun isteği sonrası jet hızıyla talimatı verdi

Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor