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15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu

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15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, turnuvanın üçüncü ve son maçında Kukus Stadı'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlıların gollerini 17. dakikada Asu Deliktaş, 52. dakikada Ayşenaz Alpagut, 77. dakikada Meryem Armağan ve 84. dakikada Belinay Su Tuncel kaydetti.

Kaynak: AA
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