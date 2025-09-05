15. Transanatolia Rally Raid Yarışı Akdağmadeni Etabı Devam Ediyor

Türkiye dahil 9 ülkeden 98 sporcunun mücadele ettiği 15. Transanatolia Rally Raid Yarışı, Akdağmadeni etabıyla devam etti.

Bursa'dan 30 Ağustos'ta başlayan Transanatolia, Türkiye, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan sporcuların katılımıyla altıncı gününde Akdağmadeni parkurunda sürdü.

Akdağmadeni ormanları İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanı olmasının yanı sıra içerisinde birçok vadi ve manzaralarla insanları büyülüyor. Bu tür büyük etkinlikler için uygun bir doğaya sahip olan ilçede zorlu parkuru tamamlamak için kıyasıya bir yarışın içinde olan sporcular Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rallyde yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise navigasyonla mücadele ediyor.

Bu yıl 17 il ve 58 ilçe sınırından geçiş yapılarak 2 bin 190 kilometre yol katedilecek Transanatolia Ralli Raid yarışı Akdağmadeni etabının tamamlanmasından sonra Çorum, Kastamonu ve Çankırı'dan geçerek 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek. - YOZGAT