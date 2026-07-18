Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 15 Temmuz Anısına Futbol Turnuvası Sona Erdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir anısına düzenlenen geleneksel futbol turnuvası sona erdi.

13 Temmuz'da başlayan turnuvaya üniversitenin farklı birimlerinden oluşturulan 6 takımda toplam 72 akademik ve idari personel mücadele etti. Yaklaşık bir hafta süren organizasyon, final karşılaşmasıyla tamamlandı. Final müsabakasında Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu turnuvanın şampiyonu olurken, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ikinci, Tıp Fakültesi ise üçüncü sırada yer aldı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Turnuvamızda dostluk ve fair-play kazandı"

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, organizasyonun temel amacının şehitleri anmak ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirmek olduğunu söyledi.

İbiş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kıymetli şehidimiz, hemşehrimiz ve aynı zamanda ismini taşıdığımız Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Spor Koordinatörlüğümüz tarafından futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvamıza hem akademik hem de idari personelimiz katıldı. Bu organizasyonda aslında dostluk ve fair-play kazandı. Bizim en büyük amacımız çok kıymetli şehitlerimizi yad etmek ve onları anmaktı. Bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz" dedi.

Turnuvanın 10 yıldır geleneksel olarak düzenlendiğini belirten Prof. Dr. İbiş, "Turnuvamız sonucunda Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu birinci, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ikinci, Tıp Fakültesi ise üçüncü oldu. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu'nun himayelerinde ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın katkılarıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Katkı sağlayan tüm takımlarımıza ve bizlerle birlikte olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı