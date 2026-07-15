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Malatya'da 15 Temmuz Satranç Turnuvası tamamlandı

Malatya'da 15 Temmuz Satranç Turnuvası tamamlandı
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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası tamamlandı. 11-12 Temmuz'da gerçekleşen turnuvada çeşitli yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası' tamamlandı.

Malatya GSİM Satranç Merkezi'nde 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı.

Turnuvada 8 yaş ve altı kategorisinde Ahmet Kerem Kızıl birinci, Göktuğ Salih Kırcalı ikinci, Burak Mordeniz ise üçüncü oldu. 10 yaş ve altı kategorisinde Batın Arısoy birinciliği elde ederken, Mustafa Arda Gökbulut ikinci, Ebubekir Ali Çavuş üçüncü sırada yer aldı.

14 yaş ve altı kategorisinde Kerem Efe Kaymaz birinci, Bedirhan Tunç ikinci, Aymira Ece Küçük üçüncü olurken, açık kategoride ise Furkan Aslan birincilik kürsüsüne çıktı. Kayra Teker ikinci, Alperen Türkeş Şaşma ise üçüncü oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Akıl, strateji ve sabrın buluştuğu bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz." denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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