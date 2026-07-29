15 Temmuz Hemsball Turnuvasında 65 sporcu madalya için yarıştı

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hemsball Turnuvası, KYK Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı yaş kategorilerinde mücadele eden 65 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Turnuva boyunca sporcuların sergilediği mücadele ve centilmenlik, tribünleri dolduran aileler ve sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, turnuvaya katılan tüm sporcular gösterdikleri performans nedeniyle tebrik edildi.

Yetkililer, organizasyona katılan 65 sporcuya ve tribünlerden destek veren velilere teşekkür ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi. Organizasyon, 15 Temmuz'un birlik ve beraberlik ruhunu spor aracılığıyla yaşatırken, genç sporcuların gelişimine katkı sunan anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.

Denizli, Hemsball'ın gelişiminde öne çıkıyor

Türkiye'nin yerli ve milli spor branşlarından Hemsball, son yıllarda Denizli'de de hızla gelişimini sürdürüyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden branş; dikkat, odaklanma, koordinasyon ve refleks becerilerinin gelişimine katkı sağlamasıyla ilgi görüyor.

Denizli'de düzenlenen eğitim faaliyetleri, spor kursları ve turnuvalar sayesinde Hemsball her geçen gün daha fazla sporcuya ulaşıyor. Okullarda ve gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalar, çocukların spora yönlendirilmesine önemli katkı sunarken, düzenlenen organizasyonlar yeni yeteneklerin keşfedilmesine de fırsat tanıyor. Antrenör ve hakem eğitimleri ile ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli, Hemsball'ın Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayan önemli şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar ise Hemsball'ın yalnızca sportif başarıyı değil, çocukların özgüven, disiplin ve sosyal becerilerinin gelişimini de desteklediğini belirtiyor. Kentte sürdürülen çalışmalarla Hemsball'ın daha geniş kitlelere ulaşması ve yeni sporcuların branşa kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı