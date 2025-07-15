15 Temmuz Demokrasi Günü için Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarıyla ödüllendirildi. Turnuvanın geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Hamur Gençlik merkezinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Turnuva, 15 Temmuz Demokrasi gününün Spor yoluylada yaşatılması amacıyla düzenlendi. Farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu ter döktü. Yoğun heyecanla yapılan turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Kazanan sporculara madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.
Turnuvanın gelecek yıllarda da geleneksel olarak sürdürülmesi planlanıyor. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor