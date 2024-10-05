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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ı 49-10 Yenerek Büyük Bir Başarı Elde Etti

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Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ı 49-10 mağlup etti. Maç Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynandı. Milli takım, gelecek yıl Sırbistan ile karşılaşacak.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 49-10 yendi.

Milli takım, C Grubu maçında Bulgaristan ile Kızılcahamam İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 49-10 mağlup etti.

Türkiye, gelecek yıl nisan ayında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Kızılcahamam Bulgaristan Milli Takım Sırbistan Konferans Türkiye Dünya Spor

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