148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE GÜLDÜ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto kaydetti.

148 HAFTA SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra üst üste 5 maç kazanarak 60 puana yükseldi. ikas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı. Milli aranın ardından Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. ikas Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.