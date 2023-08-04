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1461 Trabzon - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? 1461 Trabzon - Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Spor Haberleri

1461 Trabzon - Trabzonspor hazırlık maçının detayları merak edildi. Sporseverlerin ilgi odağı olan karşılaşma hakkında 1461 Trabzon - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? 1461 Trabzon - Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda, sorularının yanıtları merak edildi.

1461 TRABZON - TRABZONSPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

1461 Trabzon – Trabzonspor, Hazırlık Maçı maçı, 04-08-2023 Cuma günü Kadırga TV, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00

Maç Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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