1461 Trabzon - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? 1461 Trabzon - Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda?
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1461 TRABZON - TRABZONSPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
1461 Trabzon – Trabzonspor, Hazırlık Maçı maçı, 04-08-2023 Cuma günü Kadırga TV, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00
Maç Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.