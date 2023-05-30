1461 Trabzon, İskenderunspor'a mağlup oldu

TFF 2. Lig Play-off 2. Tur ilk maçında 1461 Trabzon, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta İskenderunspor'un golleri Süleyman Güneş, Buğrahan Karslı (kendi kalesine) ve Kemal Tokak'tan gelirken, 1461 Trabzon'un tek golünü Enes Karakuş kaydetti.