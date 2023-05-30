Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
1461 Trabzon, İskenderunspor'a mağlup oldu

1461 Trabzon, İskenderunspor'a mağlup oldu

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Play-off 2. Tur ilk maçında 1461 Trabzon, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta İskenderunspor'un golleri Süleyman Güneş, Buğrahan Karslı (kendi kalesine) ve Kemal Tokak'tan gelirken, 1461 Trabzon'un tek golünü Enes Karakuş kaydetti.

TFF 2. Lig Play-off 2. Tur ilk maçında 1461 Trabzon, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ogün Kamacı xx, Yalçın Taşkınfurat xx

1461 Trabzon: Özkan Karabulut x, Buğrahan x, Nafican x (Önder dk. 83 ?), Abdulkadir x, Tunahan Ergül x (Atalay Yıldırım dk. 56 x), Özkan Yıldırım x, Kerem Baykuş x (Tayfun dk. 76 x), Ahmet Abdullah Çakmak x, Arif Morkaya x, Batuhan Kör x (Muammer Denizhan Taşkan dk. 76 x), Enes Karakuş x

Teknik Direktör: Ulaş Ulusan

İskenderunspor: Berk Balaban xxx, Hüseyin Öztürk xxx, Kemal Tokak xxx, Onur Ural xxx, Okan Dernek xxx (Kaan dk. 61 xx), İsmail Güven xxx, Enes Soy xxx (Ahmet Devre dk. 83 xx), Hasan Hüseyin Acar xxx, Ali Keten xx (Süheyl dk. 77 x), Süleyman Güneş xx (Nadir Çiftçi dk. 78 x), Artun Akçakın xx (Kadir Arı dk. 77 x)

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Süleyman Güneş (dk. 18), Buğrahan Karslı (dk. 65 k.k.) Kemal Tokak (dk. 74) (İskenderunspor), Enes Karakuş (dk. 49) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Kemal Tokak, İsmail Güven, Ali Keten, Nadir Çiftçi (İskenderunspor), Nafican (1461 Trabzon) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 1461 Trabzon Kemal Tokak Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title