1461 Trabzon, İskenderunspor'a mağlup oldu
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TFF 2. Lig Play-off 2. Tur ilk maçında 1461 Trabzon, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta İskenderunspor'un golleri Süleyman Güneş, Buğrahan Karslı (kendi kalesine) ve Kemal Tokak'tan gelirken, 1461 Trabzon'un tek golünü Enes Karakuş kaydetti.
TFF 2. Lig Play-off 2. Tur ilk maçında 1461 Trabzon, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ogün Kamacı xx, Yalçın Taşkınfurat xx
1461 Trabzon: Özkan Karabulut x, Buğrahan x, Nafican x (Önder dk. 83 ?), Abdulkadir x, Tunahan Ergül x (Atalay Yıldırım dk. 56 x), Özkan Yıldırım x, Kerem Baykuş x (Tayfun dk. 76 x), Ahmet Abdullah Çakmak x, Arif Morkaya x, Batuhan Kör x (Muammer Denizhan Taşkan dk. 76 x), Enes Karakuş x
Teknik Direktör: Ulaş Ulusan
İskenderunspor: Berk Balaban xxx, Hüseyin Öztürk xxx, Kemal Tokak xxx, Onur Ural xxx, Okan Dernek xxx (Kaan dk. 61 xx), İsmail Güven xxx, Enes Soy xxx (Ahmet Devre dk. 83 xx), Hasan Hüseyin Acar xxx, Ali Keten xx (Süheyl dk. 77 x), Süleyman Güneş xx (Nadir Çiftçi dk. 78 x), Artun Akçakın xx (Kadir Arı dk. 77 x)
Teknik Direktör: Levent Şahin
Goller: Süleyman Güneş (dk. 18), Buğrahan Karslı (dk. 65 k.k.) Kemal Tokak (dk. 74) (İskenderunspor), Enes Karakuş (dk. 49) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Kemal Tokak, İsmail Güven, Ali Keten, Nadir Çiftçi (İskenderunspor), Nafican (1461 Trabzon) - TRABZON