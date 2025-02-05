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1461 Trabzon, Fatih Tekke'nin Oğlu Muhammet Berkay Tekke ile Sözleşme İmzaladı

1461 Trabzon, Fatih Tekke'nin Oğlu Muhammet Berkay Tekke ile Sözleşme İmzaladı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, Karaman FK'dan forvet Muhammet Berkay Tekke ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim, genç oyuncudan yüksek beklentiler içinde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, bordo-mavililerin unutulmaz golcüsü ve teknik direktör Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke ile sözleşme imzaladı.

1461 Trabzon, ligin ilk yarısında Karaman FK forması giyen Muhammet Berkay Tekke ile sözleşme imzaladı. Hekimoğlu Döküm Spor Tesislerimiz de, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çelik'in katılımı ile yapılan imza törenin de 21 yaşındaki forvet oyuncusu kendisini 2.5 yıllığına Trabzon ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çelik, Berkay'ın, Trabzonspor'un efsane ismi Fatih Tekke'nin oğlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah babası gibi çok iyi bir futbolcu olur ve adından söz ettirir. Genç bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz çok fazla" dedi.

Muhammet Berkay Tekke ise, "Hem hedefleri olan hem de genç futbolculara önem veren bir kulübe geldim. Ben de burada kendimi gösterip, başarılı olmak istiyorum. Trabzonlu olduğum için yabancılık çekmeyeceğim. İnşallah hem takım hem de kendim olarak başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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