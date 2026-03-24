Ablasından etkilenerek başladığı tekvandoda olimpiyat hayali kuruyor

Ablasından etkilenerek tekvandoya başlayan 14 yaşındaki milli sporcu Aden Ünlü, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Aden Ünlü, 2017 yılında ablasına özenerek tekvandoyla tanıştı. İlde düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden Aden, 24-26 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar 44 kiloda şampiyon oldu.

Milli sporcu, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aden Ünlü, AA muhabirine, tekvandonun hayata bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Tekvando sayesinde öz güveninin arttığını belirten Aden, sporla güzel anılar biriktirdiğini ve yeni arkadaşlıklar edindiğini ifade etti.

Antrenman yaparken kendisini ayrı bir dünyada hissettiğini anlatan Aden, "Türkiye şampiyonu oldum. Finalde kazandığımı söylediklerinde çok mutlu oldum. Tarif edilemeyecek bir duygu. Bundan sonraki hedefim olimpiyat oyunlarına katılmak. Dünya derecemin olmasını istiyorum." dedi.

Aden Ünlü, 24-31 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılacağını dile getirdi.

Başarının çok çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Aden, "Ben birkaç yıl önce bu sporu bırakmayı düşünüyordum. Annemin teşvikiyle hırslandım. Şimdi milli takım formasını giyiyorum. Türk bayrağını taşımak çok güzel, onur verici bir duygu. Dünyada da Avrupa'da da onu gururla taşımak müthiş bir duygu." diye konuştu.

Antrenör Gökhan Yeşil de Aden'in başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Aden Ünlü'nün milli sporcu olduğunu belirten Yeşil, ilk hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu, ardından olimpiyatlara odaklanacaklarını kaydetti.