14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 14 yaşındaki milli sporcu Toprak Toprak, Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 14 yaşındaki milli sporcu Toprak Toprak, Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Serbest Dalış Milli Takımı, dünya şampiyonası için geçtiğimiz hafta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmişti. DNF- DYN-BF -DYN- Statik branşları ve SPEED Apnea ile Belgrad'da düzenlenen şampiyona sona erdi. Türkiye Serbest Dalış A Milli Takımı'ndan Edremitli Toprak Toprak, dünya 2. ve 3.'sü olarak 1 gümüş, 2 tane de bronz madalya kazandı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Spor Dünya Şampiyonası Belgrad Spor Haberler

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