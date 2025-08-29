14 Yaşındaki Fatma Belinay, Türkiye Şampiyonu Oldu ve Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 yıl önce başladığı boks kariyerinde çıktığı ilk organizasyonda 4 rakibini de mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan 14 yaşındaki Fatma Belinay Ergin, 14 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ablasından etkilenerek 2 yıl önce boksa başlayan ve antrenörü Okan Özkan tarafından "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında keşfedilen Fatma Belinay Ergin, Türkiye Boks Federasyonunca 28 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Bayburt'ta düzenlenen 13-14 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ilk kez müsabakaya çıktı.

Genç sporcu, mücadele ettiği 4 rakibine üstünlük kurarak şampiyon olup "en teknik kadın sporcu" seçildi.

Elde ettiği başarının ardından milli takıma seçilen Fatma Belinay, ekim ayında Avrupa Boks Federasyonunca İspanya'da düzenlenecek 14 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkıp Türk bayrağını göndere çektirmek için günde çift antrenman yapıyor.

"Boks sevdiğim bir spor"

Milli boksör Fatma Belinay Ergin, AA muhabirine, 2 yıl önce yetenek taramasında keşfedilmesi üzerine ablasının da ilgilendiği boksa başladığını söyledi.

İlk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Fatma Belinay, şöyle konuştu:

"İlk müsabakam olduğu için heyecan vardı. Emeğin karşılığını görmek çok güzel. Önümde önce bir kamp var. Kamptan sonra İspanya'ya gideceğim. İnşallah 14 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutacağım. Böyle giderse geleceğim çok açık diye düşünüyorum. Bundan sonra dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda da başarılı olmayı hedefliyorum. Günde çift antrenman yapıyorum. Boks sevdiğim bir spor, geleceğimi, kariyerimi bu yönde yönlendirmek isterim."

Fatma Belinay Ergin, toplumda kızların boks yapmasıyla ilgili bir ön yargı olduğunu, elde edilen başarılarla bu ön yargının kırılmasını planladığını kaydetti.

Antrenör Özkan: "Hedefimiz Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Milli sporcunun antrenörü Okan Özkan, Fatma Belinay Ergin'in atletik performans ve koordinasyon konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti.

Sporcusunun Türkiye Şampiyonası'nda üstün bir performansla altın madalya kazandığını ve milli takıma seçildiğini anlatan Özkan, "Türkiye şampiyonu olarak İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak." ifadelerini kullandı.