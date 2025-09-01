13. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın Kazananı Belli Oldu

İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri altında düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, 10 gün boyunca yelkenseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Fenerbahçe Doğuş takımı genel klasmanda en yüksek puanı toplayarak büyük kupayı kazandı.

Türkiye'nin en büyük yelken festivali olan TAYK-Eker Olympos Regatta, 13. kez 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında 'Rüzgarı Yakala' mottosuyla İstanbul'da düzenlendi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, hem katılımcı sayısı hem de izlenebilirliğiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı.

10 gün boyunca süren festivalde yüzlerce yelkenci ve onlarca tekne kıyasıya mücadele etti. J70, J70 Match Race, IOM, Hareketli Salma Kategorileri, Yat Sınıfları olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenen yarışlar, yelken sporunun yaygınlaşmasına katkı sağladı. J70 sınıfında 11 takım, J70 Match Race'te 6 tekne ile 15 karşılaşma, Hareketli Salma'da yaklaşık 210 tekne, final etabında ise 32 tekne parkurlarda yer aldı. İstanbul Boğazı'ndaki 35 km'lik final parkuru, çok sayıda izleyiciye nefes kesen anlar yaşattı. İki J70, iki J70 Match Race ve bir Boğaz Yarışı olmak üzere toplam 5 canlı yayın yapıldı. Yayınlar, 18 saat 30 dakika 17 saniye boyunca izleyicilerle buluştu.

Büyük final: İstanbul Boğazı'nda zafer

17 Ağustos'ta Boğaz parkurunda gerçekleşen büyük finalde sert rüzgarlar ve güçlü akıntılar eşliğinde IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 ve IRC4 sınıfları mücadele etti. Genel klasmanda en çok puanı toplayan Fenerbahçe Doğuş takımı, 13. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın büyük kupasını kazandı. - İSTANBUL

