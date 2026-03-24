Antalya'da Uluslararası Muaythai Kupası heyecanı yaşanacak

Kemer'de düzenlenecek 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 25 ülkeden 390 sporcunun katılımıyla 26-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyon, dostluk ve kardeşlik temaları etrafında sporu bir araya getiriyor.

13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 26-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcunun katılması bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü açılış seremonisiyle başlayacak müsabakalar, 29 Mart Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13 yıldır aralıksız düzenlediğimiz IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası'nı bugün dünya çapında marka haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha muaythainin kalbi, Antalya'da atacak ve ülkemiz bu büyük organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır. Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ülkeler arasında dostluk, barış ve kardeşliğin pekiştiği önemli bir platformdur. Türk sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla deneyim kazanması ve başarılarını artırması adına büyük önem taşıyan bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere ve sporculara başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Oktay Özden
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

İsrail askerlerinden skandal görüntü
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı