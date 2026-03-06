124. yılını kutlayan kulübün paylaşımı beğeni butonunu çökertti

İspanyol devi Real Madrid, kuruluşunun 124. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEĞENİ YAĞIYOR

Dünyanın en başarılı futbol kulüplerinden biri olarak gösterilen Real Madrid, 6 Mart 1902'de kuruldu. Eflatun-beyazlı kulüp, 124. yılını kutladığı paylaşımda kulüp tarihine vurgu yaparken taraftarlar da mesajlara yoğun ilgi gösterdi.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, taraftarlar da Real Madrid'in başarılarla dolu tarihine dikkat çeken mesajlar paylaştı.

La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere sayısız kupa kazanan İspanyol ekibi, dünya futbolunun en köklü ve en başarılı kulüpleri arasında gösteriliyor.