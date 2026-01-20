Burcu Öncel, okçulukta dünya 4.'sü oldu

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde okçuluk dalında ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Burcu Öncel, kendinden büyük rakipleri geçerek dünya 4.'sü oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28.'si düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvası Fransa'nın Nimes kentinde düzenlendi. Turnuvaya Türk sporcular damgasını vurdu. U15 kategorisinde ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Altınok Kulübü sporcusu Burcu Öncel, kendinden büyük rakiplerle mücadele etti. 50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı yarışmada rakiplerini yenen Öncel, dünya 4.'sü oldu. Aynı zamanda Burcu Öncel'in ilk kez uluslararası bir yarışma katıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL