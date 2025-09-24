12. Eker I Run: Spor, Eğlence ve Yardımseverlik Bir Arada

12. Eker I Run; sporu, eğlenceyi, iyiliği ve dayanışmayı bir araya getirerek katılımcılarına özel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Eker I Run organizasyonunda farklı etaplarda yapılan yarışların yanı sıra her yıl Adım Adım oluşumu ile birlikte Yardımseverlik Koşuları düzenlenerek koşuluyor. Tüm zamanların en yüksek STK katılımının beklendiği 12. Eker I Run'da, toplam 19 STK projeleri için Yardımseverlik Koşuları kapsamında kaynak toplayacak.

Türkiye'nin önde gelen koşu organizasyonlarından biri olan 12. Eker I Run, 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da sporseverleri bir araya getirecek. "Koşmaya Değer" mottosuyla düzenlenen etkinlik, sporun ötesinde eğlence, iyilik ve dayanışma dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlik programında; 42K Maraton ve Bayrak Yarışı, 15K ve 5K Yarışları ile birlikte, geleceğin koşucularını desteklemek amacıyla Minik Adımlar Koşuları da yer alıyor.

Yardımseverlik koşuları ile toplumsal fayda

Farklı yaşlardan ve seviyelerden katılımcılara açık olan 12. Eker I Run'ın en anlamlı bölümlerinden biri olan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım oluşumu ile iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Gönüllü koşucular ve bağışçılar her adımla STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşu) projelerine destek olurken, bireysel başarılar toplumsal değere dönüşüyor. 2024 yılında düzenlenen 11. Eker I Run'da önemli bir başarıya imza atıldı: 5 binden fazla bağışçı ve 660 gönüllü sporcu, Adım Adım çatısı altındaki 18 STK için 3,4 milyon TL kaynak oluşturdu. 2018'den bu yana sağlanan toplam kaynak ise 8,3 milyon TL'ye ulaştı.

12. Eker I Run'da 19 STK ile rekor katılım bekleniyor

12. Eker I Run'da, tüm zamanların en yüksek STK katılımı sağlanması bekleniyor. Katılımcılar, 19 STK'nın projeleri için koşacak ve destek sağlayacak. Bu yıl, iyilik peşinde koşacak STK'lar şunlar:

AKUT, Bir Dilek Tut Derneği, Buradayız Hatay Derneği (BUHAD), Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Gönüllü Hareketi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), Koruncuk Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), ROBOTEL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF.

Eğitim ve sağlık odaklı projeler öne çıkıyor

12. Eker I Run kapsamında katılımcılarla buluşan STK projeleri, sosyal etkiyi artırarak fayda bekleyen gruplara doğrudan destek olmayı amaçlıyor. Katılımcılar, riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklardan özel gereksinimli bireylere, eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan gençlerden kırsal bölgelerde spor ve eğitim imkanı kısıtlı çocuklara kadar birçok alanda projelere bağışlarıyla katkıda bulunabiliyor. Bu kapsamda, 12. Eker I Run'da eğitim ve sağlık odaklı projeler öne çıkarken, her adım hem bireysel bir başarıya hem de toplumsal bir değere dönüşüyor.

Tüm projeler "İPK - İyilik Peşinde Koş" platformunda (ipk.adimadim.org) yayınlanıyor. Bağışçılar ve gönüllü koşucular, diledikleri projeye destek vererek pek çok alanda toplumsal etki oluşturabiliyor.

12. Eker I Run'da Yardımseverlik Koşusu yapacak STK'ların projeleri şöyle:

AKUT - "Her Adım Bir Hayat" Projesi

Bir Dilek Tut Derneği - "Hepimizin Dileği" Projesi

Buradayız Hatay Derneği - "Eğitimde Buradayız" Projesi

LÖDER - "Kanserli Çocuklar Sağlığa Ulaşsın" Projesi

ÇYDD - "Bir Işık da Siz Yakın!" Projesi

Gönüllü Hareketi - "Bursa Gıda Bankası ile Umudu Besle" Projesi

KAÇUV - "Umudum Eğitim Bursu" Projesi

Kansersiz Yaşam Derneği - "KAYD Eğitim Bursu" Projesi

KODA - "Köyde Değişim Öğretmenle Başlar!" Projesi

Koruncuk Vakfı - "Adımız Koruncuk Adımlarımız Çocuklara Umut" Projesi

OBİDEV - "Otizmde Bir Gün Değil Her Gün Eğitim" Projesi

ROBOTEL - "Bir El Bir Umut" Projesi

TEGV - "30. Yılımızda Adımlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz" Projesi

TEV - "Eğitimde Dur Durak Yok" Projesi

Tohumluk Vakfı - "Haydi Çocuklar Spora, Kırsaldan Yeni Ufuklara" Projesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı - "Bu Koşuda Gençlik Var" Projesi

TSÇV - "İlk Adımlar İçin Koş!" Projesi

Türk Eğitim Derneği - "Eğitim Değiştirir" Projesi

UNICEF - "Deprem Bölgesinde Eğitim" Projesi - BURSA