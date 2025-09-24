12. Eker I Run: Spor, Eğlence ve Yardımseverlik Bir Arada
12. Eker I Run, 5 Ekim 2025'te Bursa'da sporseverleri bir araya getiriyor. Koşu etkinliği, her yaştan katılımcıya hitap ederken, Yardımseverlik Koşuları kapsamında 19 STK'nın projeleri için kaynak toplayacak. Eğlence dolu bu etkinlik, bireysel başarıları toplumsal değere dönüştürmeyi amaçlıyor.
12. Eker I Run; sporu, eğlenceyi, iyiliği ve dayanışmayı bir araya getirerek katılımcılarına özel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Eker I Run organizasyonunda farklı etaplarda yapılan yarışların yanı sıra her yıl Adım Adım oluşumu ile birlikte Yardımseverlik Koşuları düzenlenerek koşuluyor. Tüm zamanların en yüksek STK katılımının beklendiği 12. Eker I Run'da, toplam 19 STK projeleri için Yardımseverlik Koşuları kapsamında kaynak toplayacak.
Türkiye'nin önde gelen koşu organizasyonlarından biri olan 12. Eker I Run, 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da sporseverleri bir araya getirecek. "Koşmaya Değer" mottosuyla düzenlenen etkinlik, sporun ötesinde eğlence, iyilik ve dayanışma dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlik programında; 42K Maraton ve Bayrak Yarışı, 15K ve 5K Yarışları ile birlikte, geleceğin koşucularını desteklemek amacıyla Minik Adımlar Koşuları da yer alıyor.
Yardımseverlik koşuları ile toplumsal fayda
Farklı yaşlardan ve seviyelerden katılımcılara açık olan 12. Eker I Run'ın en anlamlı bölümlerinden biri olan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım oluşumu ile iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Gönüllü koşucular ve bağışçılar her adımla STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşu) projelerine destek olurken, bireysel başarılar toplumsal değere dönüşüyor. 2024 yılında düzenlenen 11. Eker I Run'da önemli bir başarıya imza atıldı: 5 binden fazla bağışçı ve 660 gönüllü sporcu, Adım Adım çatısı altındaki 18 STK için 3,4 milyon TL kaynak oluşturdu. 2018'den bu yana sağlanan toplam kaynak ise 8,3 milyon TL'ye ulaştı.
12. Eker I Run'da 19 STK ile rekor katılım bekleniyor
12. Eker I Run'da, tüm zamanların en yüksek STK katılımı sağlanması bekleniyor. Katılımcılar, 19 STK'nın projeleri için koşacak ve destek sağlayacak. Bu yıl, iyilik peşinde koşacak STK'lar şunlar:
AKUT, Bir Dilek Tut Derneği, Buradayız Hatay Derneği (BUHAD), Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Gönüllü Hareketi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), Koruncuk Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), ROBOTEL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF.
Eğitim ve sağlık odaklı projeler öne çıkıyor
12. Eker I Run kapsamında katılımcılarla buluşan STK projeleri, sosyal etkiyi artırarak fayda bekleyen gruplara doğrudan destek olmayı amaçlıyor. Katılımcılar, riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklardan özel gereksinimli bireylere, eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan gençlerden kırsal bölgelerde spor ve eğitim imkanı kısıtlı çocuklara kadar birçok alanda projelere bağışlarıyla katkıda bulunabiliyor. Bu kapsamda, 12. Eker I Run'da eğitim ve sağlık odaklı projeler öne çıkarken, her adım hem bireysel bir başarıya hem de toplumsal bir değere dönüşüyor.
Tüm projeler "İPK - İyilik Peşinde Koş" platformunda (ipk.adimadim.org) yayınlanıyor. Bağışçılar ve gönüllü koşucular, diledikleri projeye destek vererek pek çok alanda toplumsal etki oluşturabiliyor.
12. Eker I Run'da Yardımseverlik Koşusu yapacak STK'ların projeleri şöyle:
AKUT - "Her Adım Bir Hayat" Projesi
Bir Dilek Tut Derneği - "Hepimizin Dileği" Projesi
Buradayız Hatay Derneği - "Eğitimde Buradayız" Projesi
LÖDER - "Kanserli Çocuklar Sağlığa Ulaşsın" Projesi
ÇYDD - "Bir Işık da Siz Yakın!" Projesi
Gönüllü Hareketi - "Bursa Gıda Bankası ile Umudu Besle" Projesi
KAÇUV - "Umudum Eğitim Bursu" Projesi
Kansersiz Yaşam Derneği - "KAYD Eğitim Bursu" Projesi
KODA - "Köyde Değişim Öğretmenle Başlar!" Projesi
Koruncuk Vakfı - "Adımız Koruncuk Adımlarımız Çocuklara Umut" Projesi
OBİDEV - "Otizmde Bir Gün Değil Her Gün Eğitim" Projesi
ROBOTEL - "Bir El Bir Umut" Projesi
TEGV - "30. Yılımızda Adımlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz" Projesi
TEV - "Eğitimde Dur Durak Yok" Projesi
Tohumluk Vakfı - "Haydi Çocuklar Spora, Kırsaldan Yeni Ufuklara" Projesi
Toplum Gönüllüleri Vakfı - "Bu Koşuda Gençlik Var" Projesi
TSÇV - "İlk Adımlar İçin Koş!" Projesi
Türk Eğitim Derneği - "Eğitim Değiştirir" Projesi
UNICEF - "Deprem Bölgesinde Eğitim" Projesi - BURSA