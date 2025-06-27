12. Eker I Run Koşu Festivali Bursa'da Başlıyor

Eker I Run, bu yıl 12'nci kez koşu tutkunlarını Bursa'da buluşturacak. 5 Ekim tarihinde Bursa Eker Meydan'da gerçekleşecek organizasyon, "Koşmaya Değer" mottosuyla katılımcılarına dolu bir deneyim sunacak. Etkinlikte, 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporculara, Avrupa'nın prestijli maratonlarından Haspa Marathon Hamburg'a katılma hakkı hediye edilecek.

Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Eker I Run; sporu, sosyal sorumluluğu ve eğlenceyi buluşturan bütünsel bir koşu festivali deneyimi sunuyor. Her yaştan ve seviyeden katılımcıya açık olan etkinlik, binlerce koşucuyu iyi yaşam için bir araya getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, her yıl 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporculara uluslararası arenalara katılma fırsatı sunan etkinlik, bu geleneğini sürdürüyor. Bu yılın büyük ödülü, Almanya'nın en büyük ve en hızlı bahar maratonlarından biri olarak kabul edilen 40'ıncı Haspa Marathon Hamburg'a katılım hakkı olarak belirlendi. 26 Nisan 2026'da büyük bir coşkuyla düzenlenecek olan Haspa Marathon Hamburg'ta, Eker I Run şampiyonları da mücadele ederek Türkiye'yi temsil edecek.

12'nci Eker I Run ilham vermeyi hedefliyor

Etkinlik kapsamında; 42K Maraton, Bayrak Yarışı, 15K ve 5K parkurlarının yanı sıra, çocuklara yönelik Minik Adımlar Koşuları da düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya açık ve erişilebilir bir spor ortamı oluşturmayı amaçlayan etkinlik, geleceğin koşucularına ilham vermeyi hedefliyor.

12'nci Eker I Run kayıtları devam ediyor. ekerkosu.com/ adresinden kayıt yapılırken, etkinlik hakkında da detaylı bilgi alınabiliyor. - BURSA