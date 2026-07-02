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12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı

12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı
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A Erkek Milli Takımımız, Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup ederek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 5'te 5 yaptı.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi.
  • Türkiye, bu galibiyetle grupta 5'te 5 yaparak ilk sırada bitirmeyi garantiledi.
  • Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz'da İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi.

DEVREYE ÖNDE GİDEN TAKIM BOSNA HERSEK

Karşılaşmaya Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle başlayan Türkiye, karşılıklı sayıların ardından ilk bölümü 10-6 önde geçti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı dakikaların ardından Bosna Hersek farkı 1'e kadar indirdi: 9-10. Son bölümde ay-yıldızlılar hücumda pota altında istediğini alamadı ve Bosna Hersek, Garza'nın üçlüğüyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken fark korundu: 22-21. Çizginin gerisinden sayılar üreten Bosna Hersek, devre arasına 5 dakika 39 saniye kala 5 sayılık (28-23) avantaj yakaladı. Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'e Gegic ve Kamenjas ile karşılık veren Bosna Hersek, son bölüme 34-30 önde girdi. Milli takım, boyalı alanda kritik atışlardan isabet bulamadı ve Bosna Hersek, soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

MİLLİLERİMİZ GERİ DÖNDÜ

Türkiye, üçüncü çeyreğe 4-0'lık seriyle başladı ve farkı 1'e (39-38) indirdi. İlerleyen bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren ay-yıldızlılar, karşılaşmada yeniden öne geçti: 43-46. İki takımın da karşılıklı sayılar attığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, Furkan Korkmaz'ın iki üçlüğü ile 6 sayı buldu: 55-57. Kalan bölümde Bosna Hersek, taraftar desteğini arkasına alsa da Türkiye, son 10 dakikaya 2 sayılık avantajla 59-57 önde gitti.

SON SÖZÜ AY-YILDIZLILAR SÖYLEDİ

Son periyot, büyük çekişmeye sahne oldu. Garza'nın etkili oyunu ile dördüncü çeyreğe 5 sayılık seriyle başlayan Bosna Hersek'e Türkiye, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz ile yanıt verdi: 62-63. Karşılaşmanın 35. dakikasında Bosna Hersek'in başantrenörü Dario Gjergja ikinci teknik faulle oyun dışı kaldı. İki takımın da karşılıklı hatalar yaparak sayı üretemediği bölümün ardından milli takım, 7 sayılık (69-62) avantaj yakaladı. Savunmada üstünlük kuran Bosna Hersek, maçın sonuna 2 dakika 16 saniye kala farkı 2'ye (69-71) indirdi. Kenan Sipahi'nin kritik anda bulduğu üç sayılık basketle Türkiye, skoru 76-71 yaptı. Kalan bölümde Bosna Hersek'in farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Türkiye, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

12 DEV ADAM 5'TE 5 YAPTI

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 5'te 5 yaparak C Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Bosna Hersek ise 3. mağlubiyetini yaşadı. Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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