Haberler

12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 yendi. Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.

12 DEV ADAM GALİBİYETLE BAŞLADI

Son Avrupa ikincisi Türkiye, 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek'i ağırladı. Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Bosna Hersek, farkı 1'e indirdi ve Türkiye, soyunma odası 46-45 üstün gitti.

12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü eline geçiren ay-yıldızlı ekip, Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle farkı açtı ve son bölüme 67-58 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte farkı açan A Milli Takım, karşılaşmayı 93-71 kazandı.

EN SKORER TARIK BIBEROVIC

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlılarda Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSVİÇRE

Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına 30 Kasım Pazar günü İsviçre karşısında çıkacak. İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.