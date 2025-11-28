12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.

12 DEV ADAM GALİBİYETLE BAŞLADI

Son Avrupa ikincisi Türkiye, 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek'i ağırladı. Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Bosna Hersek, farkı 1'e indirdi ve Türkiye, soyunma odası 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü eline geçiren ay-yıldızlı ekip, Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle farkı açtı ve son bölüme 67-58 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte farkı açan A Milli Takım, karşılaşmayı 93-71 kazandı.

EN SKORER TARIK BIBEROVIC

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlılarda Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSVİÇRE

Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına 30 Kasım Pazar günü İsviçre karşısında çıkacak. İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.