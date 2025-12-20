Haberler

12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Güncelleme:
Portekiz Kupası'nda Santa Clara–Sporting CP maçında 12 dakikalık VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararı büyük krize yol açtı. Porto ve Benfica, hakem yönetimine sert tepki gösterirken, Portekiz futbolunda adalet tartışması yeniden alevlendi.

  • Portekiz Kupası Son 16 Turu'nda Santa Clara ile Sporting CP arasında oynanan maçta üç kırmızı kart verildi.
  • Maçta Sporting CP lehine verilen bir penaltı kararı VAR tarafından 9 dakika incelendi ve hakem monitör başında 3 dakika daha değerlendirme yaptıktan sonra kararı onayladı.
  • Porto ve Benfica kulüpleri, maçtaki penaltı kararının Portekiz futbolunun sportif bütünlüğünü tehdit ettiğini ve acil önlem alınması gerektiğini açıkladı.

Portekiz Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Santa Clara– Sporting CP karşılaşması, sahadaki futbolun önüne geçen hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Maçta üç kırmızı kart, uzayan VAR incelemesi ve son dakikada verilen penaltı Portekiz futbolunda büyük tartışma yarattı.

KIRMIZI KARTLAR, GERİLİM VE KAOS

Mücadelede Sporting CP, 12. dakikada Joao Simoes'in golüyle öne geçti. Santa Clara 28. dakikada eşitliği sağlarken, 86. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Bu golün ardından yaşanan faul pozisyonu iki takım oyuncuları arasında kavgaya dönüştü. Santa Clara'dan Paulo Victor kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Uzatma dakikalarında tansiyon daha da yükseldi. 90+13'te yaşanan olaylar sonrası Santa Clara'da Vanencio ve Soares de kırmızı kart gördü.

12 DAKİKA SÜREN VAR İNCELEMESİ

Maçın kırılma anı 90+16. dakikada geldi. Sporting CP lehine verilen penaltı kararı, VAR tarafından tam 9 dakika incelendi. Hakem Pinheiro, monitör başında yaklaşık 3 dakika daha değerlendirme yaptıktan sonra penaltı kararını onayladı. Suarez'in penaltı golüyle skor 2-2 oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. Sporting CP, 98. dakikada Ioannidis'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PORTO VE BENFICA'DAN SERT TEPKİ

Tartışmalı penaltı kararı Portekiz futbolunda adeta deprem etkisi yarattı. Porto Kulübü yaptığı açıklamada, "Ülke futbolunun sportif bütünlüğü tehlikede. Kulüplerin ve taraftarların hakemlere olan güveni ciddi şekilde sarsıldı. Acil önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Benfica ise daha sert bir dil kullanarak, "Bu kararlar Portekiz futbolunun itibarı açısından kabul edilemez. Eğer maçlar başlamadan sonuçlanıyorsa, bu fikstürün bir anlamı kalmaz" açıklamasını yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
