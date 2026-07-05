Haberler

12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, İzmir'de sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen 12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 40 ülkeden 1125 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 5 kategoride yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, İzmir'de tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Çeşme Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası satranç turnuvası, Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı.

40 ülkeden 1125 sporcunun 5 kategoride yarıştığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

Genel: 1- Kirill Shubin, 2- Milosz Szpar, 3- Vugar Rasulov

50 yaş ve üzeri: 1- Alberto David, 2-Alex Yermolinsky, 3-Sergey Kasparov

Kadınlar: 1- Umida Omonova, 2- Ayan Allahverdiyeva, 3- Guldona Karimova

En İyi Çeşmeli: 1- Alparslan Işık, 2- Talat Yıldız, 3- Egehan Yıldız

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Süper Lig devine geliyor! Transferin buradan iptal olması mucize gibi
Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek

Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim

Komşudan 'Türkiye' çıkışı! NATO Zirvesi'ne 2 gündemle gelecekler
Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça

Şimdi de gazetecileri fırçaladı!
Ukrayna'nın dron saldırıları Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor

Rus liderin lüks yatını korumak için bulduğu yol şaşırttı
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! İşte karşılaşacağı rakip

Arda Turan Türkiye'ye geliyor!