12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, İzmir'de sürüyor

12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 40 ülkeden 1125 sporcunun katılımıyla İzmir'de devam ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Çeşme Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası satranç turnuvası, Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda sürüyor.

Turnuvayı organize eden Mehmet Sarısaç, AA muhabirine, turnuvaya 7 yaşından başlayarak farklı yaş gruplarından çok sayıda üst düzey oyuncunun katıldığını söyledi.

Sporcuların puan ve ünvan kazanmak için turnuvaya ilgi gösterdiğini aktaran Sarısaç, "Bu, uluslararası standartlarda bir turnuva. Buradaki puan çok önemli. Çok farklı federasyonların bir arada olması, üst düzey oyuncuların katılımının çok olması, başarılı sporcuların puan kazanma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Bizim sporcularımızın burada puan kazanmaları çok daha mümkün. Yurt dışına giderek uğraşmalarına gerek yok." diye konuştu.

Sarısaç, turnuvanın uluslararası satranç platformlarından canlı yayımlandığını, 72 masada mücadele eden sporcuların hamlelerinin dünyanın dört bir yanından takip edilebildiğini belirtti.

Turnuvanın önemine değinen Sarısaç, şunları kaydetti:

"Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, ülkemizin en önemli turnuvalarından. Avrupa'nın çok bilinen bir turnuvası ve dünya çapında da talep gören bir turnuva. Biz burada sporun birleştirici gücünü kullanıyoruz. Örneğin ABD'li bir sporcumuz, İranlı bir sporcumuzla satranç tahtasında maç yapıyor. Ukraynalı sporcu yine Rusya'dan gelen sporcularımızla maçlar yapabiliyor. Bizim burada sporun birleştirici gücünü masalarda görmek çok mümkün. Bu anlamda da biz bunu çok önemsiyoruz. Bir de 1125 sporcu, 9 gün boyunca Çeşme'de ağırlanıyor. Kendi imkanlarıyla bunu yapıyorlar. Bunun yanında veliler, antrenörler, satranç okulları yani en az 3 bin kişi, 9 gün boyunca Çeşme'de ağırlanıyor. Yani biz bunu Çeşme özelinde değil çok daha genel Türkiye turizmine de hizmet veren bir organizasyon olarak düşünüyoruz."

Sarısaç, 12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın 5 Temmuz'da sona ereceğini sözlerine ekledi.