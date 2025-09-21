Haberler

12 Bingölspor, Yeşilyurtspor'u 2-0 Mağlup Etti

12 Bingölspor, Yeşilyurtspor'u 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında 12 Bingölspor, konuk ettiği Yeşilyurtspor'u 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Faruk Öcal ve Yusuf Efe Saydam'dan geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftada 12 Bingölspor, konuk ettiği Yeşilyurtspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mustafa Başol Sorgunlu

12 Bingölspor: Muhammed Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Berkay Arı (Eren Aydın dk. 84), Faruk Öcal, Berkcan Aytaç(Mahsum Kartal dk. 78), Muhammed Raşit Şahingöz, Muhammed Burak Çelik, Berk Ali Nizam (Yusuf Efe Saydam dk. 62), Muhammed Altunbay (Halil İbrahim Sevinç dk. 62), Osman Şahin, Umut Dilek

Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Kerem Kılıç(Mertcan İpek dk. 32), Mert Göze, Mücahit Çakır, Eren Şimşek, İsmail Zobu (Emre Furtana dk. 46), Yunus Emre Aydemir, Yakup Anıl Karadağ (Fatih Karadirek dk. 60), Mustafa Yılmaz, Ozan Karabacak (Umut Tanış dk. 60), Muhammed Öztürk (Yusuf Sarohan dk. 69)

Goller: Faruk Öcal (dk. 90+4) (12 Bingölspor), Yusuf Efe Saydam (dk. 90+6) (12 Bingölspor)

Kırmızı kartlar: Eren Şimşek (dk. 64) (Yeşilyurtspor), Umut Tanış (dk. 90+8) (Yeşilyurtspor)

Sarı kartlar: Umut Dilek, Berk Ali Nizam, Hüseyincan Kırıkcı, Muhammed Burak Çelik, Halil İbrahim Sevinç (12 Bingölspor) - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.