12 Bingölspor, Yeşilyurtspor'u 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında 12 Bingölspor, konuk ettiği Yeşilyurtspor'u 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Faruk Öcal ve Yusuf Efe Saydam'dan geldi.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mustafa Başol Sorgunlu
12 Bingölspor: Muhammed Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Berkay Arı (Eren Aydın dk. 84), Faruk Öcal, Berkcan Aytaç(Mahsum Kartal dk. 78), Muhammed Raşit Şahingöz, Muhammed Burak Çelik, Berk Ali Nizam (Yusuf Efe Saydam dk. 62), Muhammed Altunbay (Halil İbrahim Sevinç dk. 62), Osman Şahin, Umut Dilek
Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Kerem Kılıç(Mertcan İpek dk. 32), Mert Göze, Mücahit Çakır, Eren Şimşek, İsmail Zobu (Emre Furtana dk. 46), Yunus Emre Aydemir, Yakup Anıl Karadağ (Fatih Karadirek dk. 60), Mustafa Yılmaz, Ozan Karabacak (Umut Tanış dk. 60), Muhammed Öztürk (Yusuf Sarohan dk. 69)
Goller: Faruk Öcal (dk. 90+4) (12 Bingölspor), Yusuf Efe Saydam (dk. 90+6) (12 Bingölspor)
Kırmızı kartlar: Eren Şimşek (dk. 64) (Yeşilyurtspor), Umut Tanış (dk. 90+8) (Yeşilyurtspor)
Sarı kartlar: Umut Dilek, Berk Ali Nizam, Hüseyincan Kırıkcı, Muhammed Burak Çelik, Halil İbrahim Sevinç (12 Bingölspor) - BİNGÖL