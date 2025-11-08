Haberler

12 Bingölspor, Şampiyonluk Hedefinde İlerliyor

12 Bingölspor, Şampiyonluk Hedefinde İlerliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de lider durumda bulunan 12 Bingölspor, sezonun ilk 10 maçında 9 galibiyet alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takım, Diyarbekirspor ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, grubunda liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Bingöl ekibi, bu yıl da hedefini yine şampiyonluk olarak belirledi. Geride kalan ilk 10 resmi maçlardan 9 galibiyet alan ve ligde ikinci sıradaki takımla 6 puan fark açan 12 Bingölspor, pazar günü oynayacağı Diyarbekirspor maçına sıkı bir tempoyla hazırlanıyor.

Ulusan: "Hedefimiz kesinlikle şampiyon olmaktır"

Takımın teknik direktörü Ulaş Ulusan, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Bu yılki hedefimiz kesinlikle şampiyon olmaktır. Başkanımız Mehmet Engin Özturan önderliğinde ligin sonunu inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Gerçekten kaliteli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Onların bizlere verdiği desteği sahaya yansıtıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Şu anda ikinci ile 6 puan farkla öndeyiz. Bu hafta sonu Diyarbekirspor'la önemli bir maçımız var. Buradan alacağımız 3 puan bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır" dedi.

Kaptan Muhammed Burak Çelik ise takımın birlik ve inanç içinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene bu takıma katıldım. Başkanımız büyük yatırımlar yaptı. Her zaman hedefleri olan bir yönetim var. Bu sene de şampiyonluk parolasıyla sezona başladık. İlk resmi 10 maçın 9'unu kazandık, şu anda ikinciyle 6 puan farkımız var ama bunu yeterli görmüyoruz. Burada iyi bir aile ortamı, güçlü bir arkadaşlık var. Bu şekilde gidersek, Allah'ın izniyle sezonu erken bir şekilde şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Tek amacımız ve tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title