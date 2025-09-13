12 Bingölspor'dan yüreklere su serpen jest

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, Karaköprü Spor ile oynadığı maçın bilet gelirini SMA hastası bebeğe bağışladı.

455 BİN LİRALIK GELİR TEDAVİ İÇİN BAĞIŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Karaköprü Spor maçında elde edilen 455 bin 256 liralık bilet gelirlerinin 5 aylık SMA hastası Efrayim Gökalp'in tedavisi için bağışlandığı belirtildi.

''MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK''

12 Bingölspor Spor'un her zaman SMA hastası Gökalp'in yanında olacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşil-beyaz sevdamız sadece sahada değil hayatın tam da içinde; bir çocuğun umudu, bir annenin duası, bir babanın gözyaşı olmuştur. Bu anlamlı süreçte taraftarlarımızın, iş insanlarımızın ve tüm Bingöl halkının desteğiyle gösterilen bu büyük dayanışma, şehrimizin kalbinin nasıl attığını bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiştir. Bingölspor olarak söz veriyoruz, bu mücadele, Efrayim bebeğimiz sağlığına kavuşana kadar devam edecek."