2'nci Lig'e yükselen 12 Bingölspor'dan şampiyonluk kutlaması

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden ve 2'nci Lig'e yükselmeyi garantileyen 12 Bingölspor, şampiyonluk kutlaması yaptı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan 12 Bingölspor oyuncuları, stadı terk etmeyerek tribünde bulunan taraftarları sahaya davet etti. Taraftarların sahaya inmesiyle birlikte futbolcular ve taraftarlar kısa süreli şampiyonluk kutlaması yaptı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturarak tur attı. Daha sonra kent meydanında toplanan taraftarlar, 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan ile birlikte halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

'İNŞALLAH 2'NCİ LİG'DE DE AYNI ŞEKİLDE BU BAŞARILAR DEVAM EDECEK'

Kutlamalara katılan Vali Cahit Çelik, 12 Bingölspor teknik heyeti ve futbolcularını tebrik ederek, "Öncelikle tüm teknik heyetimizi, tüm futbolcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kulüp başkanımız Engin Bey'e, aynı zamanda tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Diğer taraftan, şimdiye kadar takımımıza destek veren tüm Bingöllü hemşehrilerime, tüm Bingöllü iş insanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah 12 Bingölsporumuzu daha iyi noktalara getirme konusunda bizler de destek olacağız. 12 Bingölspor şampiyon oldu. İnşallah 2'nci Lig'de de aynı şekilde bu başarılar devam edecek" dedi.

'BAL'DAN ALDIĞIMIZ TAKIMI 2'NCİ LİG'E ÇIKARDIK'

12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan ise destek veren herkese teşekkür ederek, "Çok şükür, dediğim gibi devlet büyüklerimize, burada belediye başkanımıza, valiliğe teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular, inşallah bundan sonra da yanımızda olurlar. Memleketimize bir söz vermiştik, babamıza bir söz vermiştik. BAL'dan aldığımız takımı Allah nasip etti ve 2'nci Lig'e çıkardık. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Öncelikle stat projemizin bitmesi gerekiyor. Burada valimizden bir söz alalım; stadımız bir an önce bitsin, bu insanlar dışarıda kalmasın. Yönetimimize, teknik ekibimize ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetimimin bana çok büyük desteği ve emeği vardı. Allah hepsinden razı olsun. Buraya gelen, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu takımın yanında olun, arkasında olun. Bu takımın potansiyeli var. Gördünüz, U14 takımımız da şampiyon oldu. Hep beraber Bingöl'ü daha iyi yerlere getirelim."

Takımın oyuncularından Halil İbrahim Sevinç de hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı