12 bin kişilik stadyum da savaşa boyun eğdi

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonucunda 12 bin kişilik stadyum büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail ve ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarının ardından ülkedeki spor altyapısı da büyük zarar gördü.

SALDIRI SONRASI STADYUM KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Perşembe sabahı gerçekleşen saldırının ardından dev stadyum ağır hasar aldı. 12 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyumun büyük bölümünün yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

SPOR TESİSLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve saldırılar yalnızca askeri hedefleri değil, spor tesislerini de etkiledi. Meydana gelen yıkımın ardından bölgede spor faaliyetlerinin de ciddi şekilde sekteye uğrayabileceği değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
