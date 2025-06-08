11 Yaşındaki Muhammed Emre, Balkan Şampiyonu Oldu

11 Yaşındaki Muhammed Emre, Balkan Şampiyonu Oldu
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Malatya'da 5 yaşında masa tenisinde spor hayatına başlayan Muhammed Emre Kantik, Türkiye birinciliği ve uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 yaş altı çift erkekler kategorisinde birinci oldu.

Malatya'da babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında masa tenisine başlayan 11 yaşındaki Muhammed Emre Kantik, ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkati çekiyor.

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emre Kantik, küçük yaşta başladığı masa tenisindeki başarısıyla milli takıma seçildi.

Türkiye birinciliği ve dereceleri bulunan Muhammed Emre, son olarak Bulgaristan'ın Albena şehrinde 21-25 Mayıs'ta düzenlenen 11-13 Yaş Altı Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 yaş altı çift erkekler kategorisinde birinci oldu.

Muhammed Emre, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"İleride olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Milli sporcu Muhammed Emre Kantik, AA muhabirine, babasının masa tenisi oynadığını, 5 yaşındayken de kendisini bu spora yönlendirdiğini anlattı.

Başarı elde etmek için sürekli çalıştığını aktaran Muhammed Emre, şöyle konuştu:

"Babam eskiden arkadaşlarıyla masa tenisi oynuyordu ve beni de götürmüştü. Ben de oynamaya başladım ve iyi olduğumu görmüş. Beni de çalıştırmaya başladı. Birkaç yıl babamla çalıştıktan sonra profesyonel oldum. Antrenörüm Miraç Kahraman ile çalışıyorum. Bu yıl milli sporcu oldum. Üstümdeki Türk bayrağı ile ülkemi temsil ediyorum, gurur ve onur verici bir şey. Balkan Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ve Romanya ile oynadık, yendik. Yunanistan'ı da 3-0 yenerek Rumen sporcularla oynadık ve şampiyon olduk. İleride olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Daha çok çalışacağım, sabredeceğim. Hırs ve azimle beraber Allah nasip ederse olimpiyat şampiyonu olacağım."

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş ise Muhammed Emre'nin okulda da başarılı bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Akbaş, "Muhammed Emre sporculuğundan öte kişiliğiyle, ahlakıyla bir numaralı öğrenci. Öğrencimiz, spora babasının teşvikiyle başlamış. Bu başarı artarak devam ediyor. Muhammed Emre, başarılı bir sporcu. Okulumuzda da öğretmenlerimiz destek veriyor. Muhammed Emre ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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