Haberler

11 saat süren uçak yolculuğunda tuvalete girip yaptığı şeye hayret edeceksiniz

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman maraton sporcusu Dom Stroh, 11 saat süren uçak yolculuğunda tuvalette 5 kilometre koştu. Viral olan bu anlardan sonra Alman sporcu yaptığı düşüncesizlik nedeniyle tepki gördü.

  • Alman maraton koşucusu Dom Stroh, 11 saatlik uçuş sırasında uçağın tuvaletinde 5.53 kilometre koşarak antrenman yaptı.
  • Stroh, tuvaletteki antrenmanını 59 dakika 32 saniyede tamamladı.
  • Stroh'un tuvalette antrenman yaptığı videolar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı ve bazı kullanıcılar bu davranışı etik dışı bularak eleştirdi.

Alman maraton koşucusu ve içerik üreticisi Dom Stroh, 11 saatlik uçuşu sırasında antrenman programını aksatmamak için başvurduğu yöntemle görenleri hayret ettirdi. Günlük 5 kilometrelik koşu hedefini tamamlamak isteyen Stroh, uçak koridorunda yolcuları rahatsız etmek yerine uçağın dar tuvaletini "pist" olarak kullandı.

TUVALETTE 1 SAAT SÜREN ANTRENMAN

Stroh, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, tam teçhizatlı koşu kıyafetleri ve akıllı saatiyle uçağın küçük tuvaletine girdi. Yaklaşık 1 saat boyunca tuvalet kapağının üzerine inip çıkarak ve kendi etrafında dönerek 5.53 kilometre mesafe kat etti. Spor takip uygulaması verilerini de paylaşan sporcu, bu "tuvalet maratonunu" 59 dakika 32 saniyede tamamladı.

''MILE HIGH CLUB'' BAŞLIĞIYLA PAYLAŞTI

Paylaşımına esprili bir dille "Mile High Club'a (Bin Mil Kulübü) katıldım" notunu düşen Stroh'un görüntüleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bazı takipçileri sporcunun disiplinine ve azmine hayran kalırken, büyük bir kesim ise bu davranışı "etik dışı" bularak eleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özellikle uzun süreli uçuşlarda tuvalet sırasının zaten büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, Stroh’u diğer yolcuların hakkını gasp etmekle suçladı. 

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

