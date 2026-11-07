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11. haftada Kocaelispor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor-Kocaelispor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'un gollerini 5. dakikada Agyei ve 28. dakikada Berkan Kutlu attı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Eyüpspor : Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Boutobba, Sabiri, Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Agyei, Baku, Aye

Goller: Dk. 5 Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Eyüpspor- Kocaelispor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Baku'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Eyüpspor savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı önledi.

22. dakikada Massanga'nın pasında topla buluşan Boutobba, Kocaelisporlu Berkan Kutlu'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı önledi.

28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.

Kocaelispor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA
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