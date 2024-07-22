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11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde Başpehlivan Fatih Kanbur oldu

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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen 11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde başpehlivanlık müsabakaları yapıldı. Şenliklere siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, mahalle muhtarları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen "11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri"nde başpehlivan Fatih Kanbur oldu.

Şirinköy Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Sağlam ve yönetimi tarafından organize edilen 11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri, bin 500 rakımlı Dürtmen Dağı eteklerinde Serin Yayla bölgesinde yapıldı. Etkinlikte yapılan karakucak güreşleri ve keşkek şenliği büyük ilgi gördü. Güreşlerde minik boydan başpehlivanlığa kadar 230 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık güreşlerinde ise 1'inci Fatih Kambur, 2'nci ise Mertcan Damatoğlu oldu. Dereceye giren tüm güreşçilere madalya ve para ödülü verildi.

Ağalık yarışmasında de mevcut ağa Şeref Şahin 555 bin TL ile yeniden ağa seçildi. Şenliğe katkısı bulunanlara plaket takdimi yapıldı. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, mahalle muhtarları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Kanbur Samsun Alaçam Fatih Spor Güncel Haberler

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