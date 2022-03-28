108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı - Haberler

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108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

Derincespor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan 108 sporcu için kuşak töreni düzenlendi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Derincespor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan 108 sporcu için kuşak töreni düzenlendi.

Derincespor Kulübü, 21 branşta yaklaşık 3 bin 750 sporcuya eğitim veriyor. Dumlupınar Spor Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren 7-16 yaş aralığındaki 108 sporcu, bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar'ın katıldığı kick boks kuşak töreni, Fatih Sultan Mahallesi'nde yer alan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. 108 sporcunun bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadığı törende konuşma yapan Zeki Aygün, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bugün düzenlediğimiz törenle öğrencilerimize sertifikalarını takdim ettik. Sizlerle burada bir arada olmak bizler için büyük mutluluk" dedi. - KOCAELİ

108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Derincespor, Zeki Aygün, Dumlupınar, Kick Boks, Spor, Haberler

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