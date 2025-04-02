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106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Sociedad ile 4-4 berabere kalarak finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, rövanşta normal sürede 4-3 geriye düşse de uzatmalarda Arda Güler'in asistiyle Rüdiger'in attığı golle durumu 4-4'e getirdi ve finale adını yazdırdı.

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arda Güler'in asistiyle Antonio Rüdiger'in attığı gol, skoru 4-4'e getirerek Real Madrid'i finale taşıdı.

KIRAN KIRANA MAÇ

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle öne geçti. Ancak Real Madrid, 30. dakikada genç yıldızı Endrick'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekip, 72. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. 80. dakikada Mikel Oyarzabal farkı ikiye çıkararak Real Sociedad'ı 3-1 üstün duruma getirdi.

Ancak Real Madrid, kısa sürede geri dönmeyi başardı. 82. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golleriyle skoru 3-3'e getirdi. 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal bir kez daha sahneye çıkarak Real Sociedad'ı 4-3 öne geçirdi ve maçı uzatmalara taşıdı.

ARDA SAHNEYE ÇIKTI

Uzatmaların ikinci devresinde oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, takımına kritik bir katkı sağladı. 115. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Antonio Rüdiger'in kafa golüyle skoru 4-4'e getirdi ve Real Madrid, bu sonuçla finale yükseldi.

Real Madrid, finalde rakibini beklerken Arda Güler'in kritik anlarda yaptığı asist, performansı açısından önemli bir özgüven kaynağı oldu.

106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Kemal:

şu adamı hale haber yapiyorsunuz,yaş olmuş 20 iki senedir takima giremiyor ama Yamal 15 yaşından beri Barca da oynuyor,yıldız mildiz değil Arda

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Haber YorumlarıAlattin sert:

işte Arda haberimiz geldi çok şükür :)

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Habere bakın. Ben de kornerden direk vuruş ile gol attı sandım şişirmeyin yahu.

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Haber YorumlarıVatandaş:

Arda takımı ipten almış ama golü atan adam, arda'yı pek iplememiş..

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