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100. yılda hayata geçirilecek: Dünya Kupası'nda tarihi değişiklik

100. yılda hayata geçirilecek: Dünya Kupası'nda tarihi değişiklik
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Dünya Kupası'nın 100. yılında takım sayısı artabilir. FIFA, katılan takım sayısını 2030'da düzenlenecek turnuvaya özel 64'e çıkartabilir. Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası,2026'dan itibaren 48 takımla oynanacak.

Futbolda milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyon olan Dünya Kupası, 2030'da 100. yılını kutlayacak. FIFA, tarihi turnuva için dikkat çeken bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

TAKIM SAYISI 64'E ÇIKABİLİR

FIFA, 5 yıl sonraki turnuva için tarihi bir planı görüşecek. Guardian'da yer alan haberde FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını artıracak teklifi görüşeceği belirtildi. Teklifin kabul edilmesi halinde FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.

6 FARKLI ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Turnuvanın 100. yılı olması nedeniyle ev sahipleri Fas, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da maçlar oynanacak.

TAKIM SAYISI YENİ ATTI

Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibariyle 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'te 104'e yükselecek. 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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