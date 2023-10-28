100. Yıl Rallisi Bolu'da Heyecanla Tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan '100. Yıl Rallisi'nin ilk günü yapılan yarışlarla tamamlandı. Yarışlar, yarın Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi"nin ilk günü yapılan yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonun ilk günü birçok sporsever tarafından heyecanla takip edildi.

Birinci gün yarışları, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ekibinin liderliği ile sonuçlandı.

GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibi ikinci sırada yer alırken, FIAT Motorsporları takımından Yİğit Timur-Kaan Özşenler üçüncü oldu.

Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etaptan 5'ini tamamlayan pilotlar yarın ise 4 etabı koşacak.

Yarışlar, yarın Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.