100'üncü Gazi Koşusu'nda bayram havası

100'üncü Gazi Koşusu öncesinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bayram havası yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşu öncesinde hipodrom, ailelerin ve yarışseverlerin yoğun katılımıyla hareketli anlara sahne oldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gelen vatandaşlar, yarış saatini beklerken çim alanlarda vakit geçirdi. Tribünlerdeki yoğunluk dikkat çekerken, hipodrom genelinde oldukça kalabalık bir atmosfer oluştu. Katılımın yüksek olduğu Veliefendi Hipodromu'nda bayramı andıran görüntüler oluşurken, yarış öncesindeki coşku hipodromun her noktasına yayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı